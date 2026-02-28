Sciopero dei trasporti 28 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Il 28 febbraio 2026 sono previsti due scioperi nazionali che riguardano il settore dei trasporti ferroviari in tutta Italia. In questo articolo trovate tutti i dettagli sugli scioperi indetti, le categorie coinvolte, gli orari e i sindacati promotori. Si tratta di iniziative che possono avere impatto significativo sulla circolazione ferroviaria nazionale e locale.
Sciopero nazionale settore ferroviario e trasporto merci su rotaia – Italia
In Italia, il giorno 28 febbraio 2026 sarà interessato da uno sciopero proclamato dai sindacati CUB Trasporti e SGB. L’agitazione coinvolge il personale delle imprese che svolgono attività ferroviarie ed è di 24 ore per il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia, con il seguente orario: dalle 21:00 del 27 febbraio alle 20:59 del 28 febbraio. Nel settore TPL (Trasporto Pubblico Locale) l’intera prestazione lavorativa del 28 febbraio è coinvolta dallo sciopero.
Sciopero nazionale personale comparto ferroviario – Italia
Un ulteriore sciopero interessa l’intero territorio nazionale e vede coinvolti il personale delle imprese operanti nel comparto ferroviario, con modalità di 8 ore: dalle 22:00 del 27 febbraio alle 5:59 del 28 febbraio. Questo sciopero è stato indetto dal sindacato USB Lavoro Privato e potrebbe provocare disagi sia ai servizi merci che passeggeri nella fascia oraria indicata.
Fonte: Mit