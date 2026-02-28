Sciopero dei trasporti 28 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il 28 febbraio 2026 sono previsti due scioperi nazionali che riguardano il settore dei trasporti ferroviari in tutta Italia. In questo articolo trovate tutti i dettagli sugli scioperi indetti, le categorie coinvolte, gli orari e i sindacati promotori. Si tratta di iniziative che possono avere impatto significativo sulla circolazione ferroviaria nazionale e locale.

Sciopero nazionale settore ferroviario e trasporto merci su rotaia – Italia

In Italia, il giorno 28 febbraio 2026 sarà interessato da uno sciopero proclamato dai sindacati CUB Trasporti e SGB. L’agitazione coinvolge il personale delle imprese che svolgono attività ferroviarie ed è di 24 ore per il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia, con il seguente orario: dalle 21:00 del 27 febbraio alle 20:59 del 28 febbraio. Nel settore TPL (Trasporto Pubblico Locale) l’intera prestazione lavorativa del 28 febbraio è coinvolta dallo sciopero.

Sciopero nazionale personale comparto ferroviario – Italia

Un ulteriore sciopero interessa l’intero territorio nazionale e vede coinvolti il personale delle imprese operanti nel comparto ferroviario, con modalità di 8 ore: dalle 22:00 del 27 febbraio alle 5:59 del 28 febbraio. Questo sciopero è stato indetto dal sindacato USB Lavoro Privato e potrebbe provocare disagi sia ai servizi merci che passeggeri nella fascia oraria indicata.

Fonte: Mit