Sciopero dei trasporti 28 giugno 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 28 giugno 2026 sono previsti 2 scioperi nel settore dei trasporti pubblici locali in Italia, che coinvolgono le città di Firenze e Roma. Di seguito tutti i dettagli riguardanti orari, aziende interessate, categorie coinvolte e i sindacati che hanno indetto le agitazioni.

Sciopero dei trasporti Firenze

A Firenze, nella regione Toscana, è indetto uno sciopero del personale della società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale di Firenze. Lo sciopero avrà una durata di 4 ore, dalle 22:30 del 27 giugno fino alle 02:30 del 28 giugno 2026. È stato proclamato dal sindacato OSP COBAS LAVORO PRIVATO e coinvolge il personale della SOC. GEST DI FIRENZE.

Sciopero dei trasporti Roma

A Roma, nella regione Lazio, è previsto uno sciopero del personale ASSEGNATO ALLE RIMESSE DI SUPERFICIE della Soc. ATAC di Roma relativo al trasporto pubblico locale. Anche in questo caso la durata sarà di 4 ore: dalle 20:30 del 27 giugno alle 00:30 del 28 giugno 2026. Le organizzazioni sindacali che hanno proclamato questa agitazione sono OSR USB LAVORO PRIVATO e ORSA TPL.

Fonte: Mit