Sciopero dei trasporti 28 luglio 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il 28 luglio 2025 non sono previsti scioperi dei trasporti in Italia secondo i dati ufficiali disponibili. In questo articolo trovi tutte le informazioni aggiornate sugli scioperi previsti per questa data: oggi non risultano scioperi in programma, pertanto non si segnalano disagi per chi viaggia o utilizza i servizi di trasporto pubblico e privato. Di seguito, come ogni giorno, avresti trovato i dettagli relativi agli eventuali scioperi previsti, suddivisi per città e settore coinvolto.

Fonte: Mit