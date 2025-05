Sciopero dei trasporti 28 maggio 2025: città, orario inizio e fine

Fonte: Ansa

Il giorno 28 maggio 2025 sono previsti diversi scioperi in Italia che coinvolgeranno vari settori dei trasporti. In totale, sono stati annunciati 8 scioperi che interesseranno il trasporto aereo e il trasporto pubblico locale. Di seguito, i dettagli sugli scioperi previsti.

Sciopero dei trasporti Milano

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, per il servizio aereo, che coinvolge il personale della società Swissport Italia presso l’Aeroporto di Milano Linate. Lo sciopero è indetto dai sindacati OSP FILT-CGIL e UILT-UIL.

Un altro sciopero per la città di Milano è indetto per il servizio aereo, sempre per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, e coinvolge il personale della società EasyJet Airlines. I sindacati coinvolti sono USB LAVORO PRIVATO.

Inoltre, è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, per il personale della società Airport Handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, indetto dai sindacati OSR USB LAVORO PRIVATO.

Sciopero dei trasporti Napoli

È indetto uno sciopero di 24 ore per il servizio taxi, che coinvolge gli addetti al servizio taxi del territorio comunale di Napoli. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB TAXI.

Sciopero dei trasporti Roma

È indetto uno sciopero di 24 ore per il servizio taxi, che coinvolge gli addetti al servizio taxi del territorio comunale di Roma Capitale. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB TAXI.

Sciopero dei trasporti Torino

È indetto uno sciopero di 24 ore per il servizio taxi, che coinvolge gli addetti al servizio taxi del territorio comunale di Torino. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB TAXI.

Sciopero dei trasporti Catanzaro

È indetto uno sciopero di 24 ore per il servizio taxi, che coinvolge gli addetti al servizio taxi del territorio comunale di Lamezia Terme. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB TAXI.

Sciopero dei trasporti Bari

È indetto uno sciopero di 12 ore, dalle 9.00 alle 21.00, per il servizio taxi, che coinvolge gli addetti al servizio taxi del territorio comunale di Bari. Lo sciopero è indetto dai sindacati TAXI BARI/INTAXI.

Sciopero dei trasporti Milano (Brescia)

È indetto uno sciopero di 24 ore per il trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale della società Brescia Trasporti. Lo sciopero è indetto dal sindacato OSP COBAS LAVORO PRIVATO.

Sciopero dei trasporti Milano (Autoguidovie)

È indetto uno sciopero di 24 ore per il trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale della società Autoguidovie nelle province di Milano, Pavia, Cremona, Monza e della Brianza. Lo sciopero è indetto dal sindacato OSR USB LAVORO PRIVATO.

