Sciopero dei trasporti 28 marzo 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 28 marzo 2026 sono previsti 2 scioperi che riguardano il settore del trasporto pubblico locale nella provincia di Bari, in Puglia. Di seguito, tutti i dettagli con orario d’inizio e fine, compagnie e sindacati coinvolti.

Sciopero dei trasporti Bari – Soc. MTM di Molfetta

Nella provincia di Bari, regione Puglia, è previsto uno sciopero di 4 ore: dalle 8.30 alle 12.30 che coinvolge il personale della Soc. MTM di Molfetta. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati OSP FIT-CISL/UILT-UIL e riguarda la categoria “Personale Soc. MTM di Molfetta” del servizio di trasporto pubblico locale.

Sciopero dei trasporti Bari – Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici

Nella provincia di Bari, in Puglia, è inoltre indetto uno sciopero di 24 ore a partire dal 28 marzo 2026 per gli operatori di esercizio della Soc. Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici. A proclamare lo sciopero sono stati i sindacati OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL e riguarda il personale impegnato nel servizio di trasporto pubblico locale.

Fonte: Mit