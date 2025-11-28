Sciopero dei trasporti 28 novembre 2025: città, orario inizio e fine

Il giorno 28 novembre 2025 si preannuncia una giornata particolarmente intensa per quanto riguarda la mobilitazione sindacale in Italia. Sono previsti 11 scioperi diversi su tutto il territorio nazionale, sia a livello generale che territoriale e settoriale, con proteste annunciate nei trasporti pubblici locali, ferroviari, autostradali e in numerosi altri comparti. Di seguito i dettagli aggiornati sugli scioperi programmati per questa data.
Sciopero generale Nazionale – Italia
In Italia è previsto uno sciopero generale indetto da CUB, della durata dell’intera giornata, che coinvolge le categorie pubbliche e private. Le modalità variano a seconda dei settori: nel comparto aereo e portuale le modalità non sono comunicate; nel settore ferroviario dalle 21.00 del 27/11 alle 21.00 del 28/11; nelle autostrade dalle 22.00 del 27/11 alle 22.00 del 28/11; per il trasporto pubblico locale durerà 24 ore con modalità diverse.
Sciopero generale Nazionale – Italia (USB)
Un altro sciopero generale di rilievo nazionale è stato proclamato da USB per l’intera giornata: aereo, taxi e marittimo isole minori dalle 00.01 alle 23.59; ferroviario dalle 21.00 del 27/11 alle 20.59 del 28/11; trasporto pubblico locale per 24 ore con modalità differenti; marittimo isole maggiori da 1 ora prime partenze; autostrade dalle 22.00 del 27/11 alle 22.00 del 28/11.
Sciopero generale Nazionale – Italia (ADL-COBAS/CLAP/SIAL-COBAS/COBAS)
Sempre su scala nazionale, lo sciopero proclamato da ADL-COBAS, CLAP, SIAL-COBAS e COBAS coinvolge tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero interessa l’intera giornata dalle 00.01 alle 23.59, incluso il settore autostrade con orario 22.00 del 27/11 alle 22.00 del 28/11.
Sciopero generale Nazionale – Italia (UNIONE SINDACALE ITALIANA USI 1912)
La UNIONE SINDACALE ITALIANA USI 1912 ha indetto sciopero generale nazionale su tutto il territorio, della durata dell’intera giornata. È rivolto ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato con contratti precari e atipici di tutti i comparti, con esclusione del settore trasporti.
Sciopero generale Nazionale – Italia (FLAI Trasporti e Servizi)
Nella giornata del 28 novembre 2025, anche FLAI Trasporti e Servizi ha proclamato sciopero generale per tutte le categorie pubbliche e private a livello nazionale. Lo sciopero si svolge per l’intera giornata.
Sciopero generale Nazionale – Italia (FISI)
È stato proclamato inoltre uno sciopero per l’intera giornata su scala nazionale da parte di FISI, che interessa tutte le categorie pubbliche e private.
Sciopero generale Nazionale – Italia (USI-CIT)
Il sindacato USI-CIT ha indetto uno sciopero di portata nazionale per l’intera giornata, rivolto a tutte le categorie pubbliche e private con esclusione del settore trasporti.
Sciopero generale Nazionale – Italia (USI – Unione Sindacale Italiana)
La Unione Sindacale Italiana ha indetto sciopero generale su tutto il territorio nazionale, escludendo il servizio trasporto passeggeri, per 24 ore con modalità: ferroviario e autostrade dalle 21.00 del 27/11 alle 21.00 del 28/11.
Sciopero trasporto pubblico locale Bolzano
Nella città di Bolzano (Trentino-Alto Adige), il personale della società SASA sciopererà per 2 ore, dalle 21.59 alle 23.59. Lo sciopero riguarda il trasporto pubblico locale, promosso da OSR FILT-CGIL/ORSA TRASPORTI.
Sciopero autostrade Lombardia
In tutta la Lombardia, è indetto uno sciopero di 4 ore per ciascun turno di lavoro che coinvolge il personale della società Autostrade per l’Italia – Direzione II Trono Milano. Lo sciopero è stato comunicato da OSR UILT-UIL per il settore circolazione e sicurezza stradale.
Sciopero ferroviario Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna, lo sciopero indetto da OSR CAT coinvolge il personale di Trenitalia TPER per una durata di 18 ore (dalle 00.00 alle 18.00) e riguarda il solo territorio regionale.
Fonte: Mit