Pubblicato: 28 Ottobre 2025 08:00
Sciopero dei trasporti 28 ottobre 2025: Genova, 21.00-24.00
Il giorno 28 ottobre 2025 è previsto un solo sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Nel corso dell’articolo verranno forniti i dettagli relativi a questo sciopero, tra cui la città interessata, la durata, i sindacati coinvolti e le categorie di personale coinvolte.
Sciopero dei trasporti Genova
È indetto uno sciopero di 3 ore: dalle 21.00 alle 24.00 nel settore del Trasporto pubblico locale nella città di Genova, regione Liguria. Lo sciopero coinvolge il personale della categoria PERSONALE SOCC. FIDENTE, B ed è promosso dal sindacato OST CUB TRASPORTI.