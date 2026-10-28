Sciopero dei trasporti 28 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Sciopero dei trasporti 28 ottobre 2026: città, orario inizio e fine
Ansa
Quali linee gestisce AIR Campania? Quali servizi saranno coinvolti a Napoli? Quali sono le sigle sindacali aderenti?

Il 28 ottobre 2026 è previsto 1 sciopero in Italia. Di seguito i dettagli sulla città interessata, la durata, gli orari e le categorie coinvolte.

Sciopero dei trasporti a Napoli

In Campania, a Napoli, è previsto uno sciopero di 8 ore, dalle 08.00 alle 16.00, che coinvolge il servizio di trasporto pubblico locale. L’astensione riguarda il personale della società AIR Campania di Napoli. Lo sciopero è indetto dai sindacati OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/FAISA-CISAL.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.