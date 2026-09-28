Sciopero dei trasporti 28 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 28 settembre 2026 sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In totale ci sono 2 scioperi programmati per questa giornata, e riguardano diversi comparti, sia a livello locale che nazionale. Nei paragrafi seguenti trovate l’elenco dettagliato e tutte le informazioni essenziali relative ai servizi coinvolti, alle aree geografiche interessate, alle compagnie, ai sindacati e alla durata di ciascuno sciopero.

Napoli – Trasporto pubblico locale

È stato proclamato uno sciopero nel settore del trasporto pubblico locale, con rilevanza locale, per la città di Napoli e la regione Campania. Lo sciopero riguarda il personale della società AIR Campania di Napoli e sarà in vigore per 4 ore, dalle 08.00 alle 12.00 del 28 settembre 2026. L’astensione dal lavoro è stata indetta dai sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, FAISA-CISAL.

Italia – Settore marittimo (Nazionale)

Per la giornata del 28 settembre 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore nel settore marittimo con rilevanza nazionale, che interessa l’intero territorio italiano. Lo sciopero riguarda le aziende del settore portuale (imprese ex art. 16, 17, 18 L. 84/94, ADSP e società che applicano il CCNL porti). La protesta è stata proclamata dal sindacato USB Mare e Porti.

Fonte: Mit