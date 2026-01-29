Sciopero dei trasporti 29 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Sciopero dei trasporti 29 gennaio 2026: città, orario inizio e fine
Ansa

Il giorno 29 gennaio 2026 sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo analizziamo quali sono i servizi coinvolti e i dettagli specifici di ciascuna protesta, con informazioni su città o aree interessate, orari, compagnie e sindacati promotori.

Ancona (Regione: Marche) – Trasporto Pubblico Locale

Nel territorio della provincia di Ancona è indetto uno sciopero di 24 ORE che riguarda il trasporto pubblico locale. Coinvolti il personale della società Conerobus di Ancona. A proclamare lo sciopero sono le sigle OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL. La protesta coinvolge la categoria del personale della società Conerobus. Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 29 gennaio 2026.

Italia (Tutte le province) – Elicotteri settore Avincis RW

A livello nazionale, lo sciopero riguarda il personale di volo del settore elicotteri della società Avincis RW. Lo sciopero si terrà presso tutte le basi, con le seguenti modalità: Basi diurne dalle 08:00 alle 16:00; Basi H24 dalle 08:00 alle 20:00. Sono coinvolti i sindacati FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC. Lo sciopero interessa l’intero comparto dei voli elicotteri Avincis RW su tutto il territorio nazionale nella data del 29 gennaio 2026.

Fonte: Mit

