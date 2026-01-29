Sciopero dei trasporti 29 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 29 gennaio 2026 sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo analizziamo quali sono i servizi coinvolti e i dettagli specifici di ciascuna protesta, con informazioni su città o aree interessate, orari, compagnie e sindacati promotori.

Ancona (Regione: Marche) – Trasporto Pubblico Locale

Nel territorio della provincia di Ancona è indetto uno sciopero di 24 ORE che riguarda il trasporto pubblico locale. Coinvolti il personale della società Conerobus di Ancona. A proclamare lo sciopero sono le sigle OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL. La protesta coinvolge la categoria del personale della società Conerobus. Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 29 gennaio 2026.

Italia (Tutte le province) – Elicotteri settore Avincis RW

A livello nazionale, lo sciopero riguarda il personale di volo del settore elicotteri della società Avincis RW. Lo sciopero si terrà presso tutte le basi, con le seguenti modalità: Basi diurne dalle 08:00 alle 16:00; Basi H24 dalle 08:00 alle 20:00. Sono coinvolti i sindacati FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC. Lo sciopero interessa l’intero comparto dei voli elicotteri Avincis RW su tutto il territorio nazionale nella data del 29 gennaio 2026.

Fonte: Mit