Sciopero dei trasporti 29 maggio 2026: città, orario inizio e fine

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Sciopero dei trasporti 29 maggio 2026: città, orario inizio e fine
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Quali sindacati partecipano? Dove si svolgerà lo sciopero? Qual è la durata dello sciopero?

Il 29 maggio 2026 sono previsti importanti scioperi che coinvolgono diversi settori dei trasporti pubblici e privati in Italia. In particolare, in questa giornata è previsto uno sciopero di rilevanza nazionale che coinvolge numerose categorie, sia pubbliche che private. Di seguito riportiamo tutti i dettagli sugli scioperi previsti per questa data, con informazioni utili su durata, orari, sindacati coinvolti e modalità di svolgimento nei diversi servizi del settore trasporti.

Sciopero generale dei trasporti in Italia (rilevanza nazionale)

Il 29 maggio 2026 si terrà uno sciopero generale delle categorie pubbliche e private su tutto il territorio italiano. L’iniziativa è promossa dai sindacati CUB, SGB, ADL VARESE, SI-COBAS, USI-CIT.

Le modalità dello sciopero sono diversificate per i vari settori di trasporto:

  • Aereo: dalle 00.00 alle 23.59 su scala nazionale.
  • Ferroviario: dalle 21.00 del 28 maggio alle 21.00 del 29 maggio.
  • Trasporto pubblico locale (TPL): secondo modalità territoriali.
  • Marittimo:
    • Isole minori: dalle 00.01 alle 23.59
    • Isole maggiori: 1 ora prima delle partenze del 29 maggio
  • Portuale: secondo varie modalità locali.
  • Autostrade: dalle 22.00 del 28 maggio alle 22.00 del 29 maggio.

Lo sciopero riguarda tutte le province e regioni, senza esclusioni, con potenziali disagi su tutto il territorio nazionale sia per lavoratori che per utenti dei servizi di trasporto.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.