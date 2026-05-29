Sciopero dei trasporti 29 maggio 2026: città, orario inizio e fine

Il 29 maggio 2026 sono previsti importanti scioperi che coinvolgono diversi settori dei trasporti pubblici e privati in Italia. In particolare, in questa giornata è previsto uno sciopero di rilevanza nazionale che coinvolge numerose categorie, sia pubbliche che private. Di seguito riportiamo tutti i dettagli sugli scioperi previsti per questa data, con informazioni utili su durata, orari, sindacati coinvolti e modalità di svolgimento nei diversi servizi del settore trasporti.
Sciopero generale dei trasporti in Italia (rilevanza nazionale)
Il 29 maggio 2026 si terrà uno sciopero generale delle categorie pubbliche e private su tutto il territorio italiano. L’iniziativa è promossa dai sindacati CUB, SGB, ADL VARESE, SI-COBAS, USI-CIT.
Le modalità dello sciopero sono diversificate per i vari settori di trasporto:
- Aereo: dalle 00.00 alle 23.59 su scala nazionale.
- Ferroviario: dalle 21.00 del 28 maggio alle 21.00 del 29 maggio.
- Trasporto pubblico locale (TPL): secondo modalità territoriali.
- Marittimo:
- Isole minori: dalle 00.01 alle 23.59
- Isole maggiori: 1 ora prima delle partenze del 29 maggio
- Portuale: secondo varie modalità locali.
- Autostrade: dalle 22.00 del 28 maggio alle 22.00 del 29 maggio.
Lo sciopero riguarda tutte le province e regioni, senza esclusioni, con potenziali disagi su tutto il territorio nazionale sia per lavoratori che per utenti dei servizi di trasporto.
Fonte: Mit