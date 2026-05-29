Sciopero dei trasporti 29 maggio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il 29 maggio 2026 sono previsti importanti scioperi che coinvolgono diversi settori dei trasporti pubblici e privati in Italia. In particolare, in questa giornata è previsto uno sciopero di rilevanza nazionale che coinvolge numerose categorie, sia pubbliche che private. Di seguito riportiamo tutti i dettagli sugli scioperi previsti per questa data, con informazioni utili su durata, orari, sindacati coinvolti e modalità di svolgimento nei diversi servizi del settore trasporti.

Sciopero generale dei trasporti in Italia (rilevanza nazionale)

Il 29 maggio 2026 si terrà uno sciopero generale delle categorie pubbliche e private su tutto il territorio italiano. L’iniziativa è promossa dai sindacati CUB, SGB, ADL VARESE, SI-COBAS, USI-CIT.

Le modalità dello sciopero sono diversificate per i vari settori di trasporto:

Aereo : dalle 00.00 alle 23.59 su scala nazionale.

: dalle alle su scala nazionale. Ferroviario : dalle 21.00 del 28 maggio alle 21.00 del 29 maggio.

: dalle del 28 maggio alle del 29 maggio. Trasporto pubblico locale (TPL) : secondo modalità territoriali.

: secondo modalità territoriali. Marittimo : Isole minori: dalle 00.01 alle 23.59 Isole maggiori: 1 ora prima delle partenze del 29 maggio

: Portuale : secondo varie modalità locali.

: secondo varie modalità locali. Autostrade: dalle 22.00 del 28 maggio alle 22.00 del 29 maggio.

Lo sciopero riguarda tutte le province e regioni, senza esclusioni, con potenziali disagi su tutto il territorio nazionale sia per lavoratori che per utenti dei servizi di trasporto.

Fonte: Mit