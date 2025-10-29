Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 29 ottobre 2025: Italia, orario inizio e fine

Il giorno 29 ottobre 2025 sono previsti diversi scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In totale, sono indetti 13 scioperi che coinvolgono principalmente il settore aereo a livello nazionale e il trasporto pubblico locale nella regione Lazio. Di seguito i dettagli completi sugli scioperi previsti per questa data.

Sciopero dei trasporti Italia – Settore Aereo

È indetto uno sciopero di 24 ore per il personale della società Swissport Italia presso l’Aeroporto di Milano Linate. I sindacati coinvolti sono UILT-UIL, OSP FILT-CGIL e OST FIT-CISL. Inoltre, il personale delle società Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa aderisce a uno sciopero nazionale di 24 ore, proclamato da OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA, OST CUB TRASPORTI, FLAI TRASPORTI E SERVIZI e OSR USB LAVORO PRIVATO.

Per il personale di terra delle società Air France e KLM è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, indetto da FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA. Il personale navigante della società Vueling Airlines aderisce a uno sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, proclamato da USB LAVORO PRIVATO. Parallelamente, il personale della società Vueling aderisce a uno sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, indetto da UILT-UIL, mentre gli assistenti di volo della stessa compagnia scioperano nello stesso orario, con sindacati RSA FILT-CGIL/ANPAC.

Infine, il personale addetto alle pulizie della società Dussmann Service presso l’Aeroporto di Milano Malpensa sciopera per 24 ore, dalle 00.00 alle 24.00, con sindacato ADL VARESE.

Sciopero dei trasporti Roma – Trasporto pubblico locale

È previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 20.00 alle 24.00 per il personale della società ATAC di Roma, rimessa di Magliana Superficie. I sindacati promotori sono OSR USB LAVORO PRIVATO e ORSA TPL.

Fonte: Mit