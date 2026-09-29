Sciopero dei trasporti 29 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 29 settembre 2026 in Italia è previsto 1 sciopero che coinvolgerà il settore degli elicotteri a livello nazionale. Di seguito, tutti i dettagli relativi allo sciopero proclamato per questa data, incluso l’orario, i sindacati coinvolti e la categoria interessata.

Sciopero settore elicotteri: Italia (Nazionale)

È stato indetto uno sciopero di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59 del 29 settembre 2026, che riguarda il servizio elicotteri sull’intero territorio nazionale. Lo sciopero coinvolge il personale pilota della società Avincis Italia e interessa in particolare la categoria piloti settore elicotteri (sciopero virtuale). La protesta è stata proclamata dai sindacati FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA e ANPAC.

Fonte: Mit