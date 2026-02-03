Sciopero dei trasporti 03 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il 03 febbraio 2026 si registra la presenza di 1 sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito sono indicati tutti i dettagli relativi agli scioperi previsti per la giornata, con informazioni su regioni coinvolte, compagnie interessate, orari e sindacati organizzatori.

Sciopero settore ferroviario Lombardia

In Lombardia, è previsto uno sciopero a carattere regionale che coinvolge tutto il personale della società TRENORD. La protesta è stata proclamata dal sindacato OSR ORSA FERROVIE e interessa la categoria PERSONALE SOC. TRENORD.

Lo sciopero avrà la durata di 23 ore, con inizio alle 03:00 del 2 febbraio 2026 e termine alle 02:00 del 3 febbraio 2026, coinvolgendo tutte le province della Lombardia. Lo stop riguarda l’intero servizio ferroviario regionale gestito da Trenord.

Fonte: Mit