Sciopero dei trasporti 03 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 3 ottobre 2026 è previsto uno sciopero a livello territoriale che riguarda il settore del trasporto pubblico locale. In questo articolo troverai il dettaglio aggiornato degli scioperi previsti per la giornata, con informazioni su città coinvolte, durata delle agitazioni, aziende interessate e organizzazioni sindacali promotrici.

Per la data indicata risultano programmati 1 sciopero. Di seguito i dettagli specifici sull’agitazione.

Sciopero trasporti Genova (Liguria)

Per la giornata del 3 ottobre 2026 è stato proclamato, nella provincia di Genova (Liguria), uno sciopero che interessa il trasporto pubblico locale. L’agitazione coinvolge il personale della Soc. AMT di Genova e avrà carattere di 24 ORE con varie modalità di adesione comunicate dalle sigle sindacali. Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni OST CUB TRASPORTI.

La proclamazione e la ricezione dello sciopero da parte degli enti competenti sono avvenute in data 23 settembre 2026.

Fonte: Mit