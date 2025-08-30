Sciopero dei trasporti 30 agosto 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dei Motori: il sito di riferimento del settore che racconta ogni giorno il mondo delle 2 e 4 ruote.

Ansa

Il 30 agosto 2025 sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo troverai tutte le informazioni essenziali sugli scioperi programmati per questa giornata: il numero totale di scioperi, le città coinvolte, gli orari di inizio e fine, le compagnie interessate, i sindacati promotori e le categorie di lavoratori coinvolte. Di seguito, i dettagli aggiornati per ciascuno sciopero previsto il 30 agosto 2025.

Al momento, non risultano scioperi previsti per la giornata del 30 agosto 2025.

Fonte: Mit