Sciopero dei trasporti 30 novembre 2025: città, orario inizio e fine

Il 30 novembre 2025 in Italia è previsto uno sciopero che coinvolgerà il settore dei trasporti pubblici locali. Nella giornata sono programmati 1 sciopero, per i quali riportiamo di seguito tutti i dettagli utili relativi a regione, orari, aziende coinvolte, durata e categorie interessate.

Sciopero dei trasporti Milano (Lombardia)

Per la giornata del 30 novembre 2025, nella città di Milano e nella regione Lombardia è previsto uno sciopero di 4 ore che interesserà il personale del Gruppo ATM di Milano. Le modalità dello sciopero prevedono che:

– ATM e NET Trezzo: dalle 8.45 alle 12.45

– NET Monza: dalle 14.50 alle 18.50

– Funicolare Como-Brunate: dalle 8.30 alle 12.30

Lo sciopero sarà indetto dal sindacato CONFIAL-TRASPORTI e riguarda il personale della società del Gruppo ATM. La proclamazione dello sciopero è stata comunicata l’11 ottobre 2025 e la ricezione ufficiale è avvenuta il 12 novembre 2025.

