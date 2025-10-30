Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 30 ottobre 2025: Piemonte, orario inizio e fine

Il giorno 30 ottobre 2025 sono previsti 2 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Entrambi si svolgeranno nella regione Piemonte e riguardano il trasporto merci. Di seguito i dettagli completi sugli scioperi, con informazioni su città, compagnie coinvolte, durata, sindacati, categoria e tipo di servizio interessato.

Sciopero dei trasporti Piemonte

È indetto uno sciopero di 8 ore, dalle 22.00 del 30 ottobre alle 05.59 del 31 ottobre 2025, nel settore del trasporto merci. Coinvolge il personale della società SBB Cargo Italia. I sindacati promotori sono OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL. L’azione ha rilevanza regionale e interessa tutte le province del Piemonte.

Sciopero dei trasporti Piemonte

Un secondo sciopero, sempre di 8 ore con le stesse modalità temporali (dalle 22.00 del 30 ottobre alle 05.59 del 31 ottobre 2025), riguarda anch’esso il trasporto merci e il personale della società SBB Cargo Italia. Questo sciopero è stato proclamato dal sindacato OSR USB Lavoro Privato e ha rilevanza regionale su tutto il Piemonte.

Fonte: Mit