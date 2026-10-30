Sciopero dei trasporti 30 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Per il 30 ottobre 2026 sono previsti 6 scioperi in Italia, con iniziative nazionali e in Toscana. Le mobilitazioni riguardano settori pubblici e privati, trasporto aereo e lavoratori portuali, con modalità e orari diversi. Di seguito i dettagli sui singoli scioperi.

Sciopero generale dei settori pubblici e privati in Italia – USB

USB ha proclamato uno sciopero generale nazionale dei settori pubblici e privati per l’intera giornata del 30 ottobre. Le modalità indicate variano per servizio: trasporto aereo dalle 00.00 alle 23.59; ferroviario dalle 21.00 del 29 ottobre alle 20.59 del 30 ottobre; trasporto pubblico locale con durata e modalità stabilite a livello territoriale; autostrade dalle 22.00 del 29 ottobre; taxi dalle 00.01 alle 23.59. La proclamazione è di USB.

Sciopero generale dei settori pubblici e privati in Italia – ADL-COBAS, CLAP, SIAL-COBAS e COBAS

È proclamato uno sciopero generale nazionale dei settori pubblici e privati, indetto da ADL-COBAS, CLAP, SIAL-COBAS e COBAS. La durata indicata è l’intera giornata, dalle 00.01 alle 23.59 del 30 ottobre. La scheda non specifica ulteriori modalità per i singoli servizi coinvolti.

Sciopero generale delle categorie pubbliche e private in Italia – CIB-UNICOBAS

CIB-UNICOBAS ha proclamato uno sciopero generale nazionale delle categorie pubbliche e private per l’intera giornata del 30 ottobre. La scheda non riporta orari più dettagliati né modalità specifiche per i singoli servizi.

Sciopero dei lavoratori portuali in Italia

È previsto uno sciopero nazionale di 24 ore, per il 30 ottobre, dei lavoratori del settore portuale: imprese ex articoli 16, 17 e 18 della legge 84/94, ADSP e società che applicano il CCNL Porti. Lo sciopero è indetto da USB Lavoro Privato e riguarda il settore marittimo-portuale.

Sciopero generale del personale pubblico e privato in Toscana – USI-CIT

USI-CIT ha proclamato uno sciopero generale del personale dipendente pubblico e privato in Toscana, per l’intera giornata del 30 ottobre. La scheda indica una mobilitazione plurisettoriale regionale e non specifica modalità diverse per i singoli servizi.

Sciopero negli aeroporti di Pisa e Firenze

In Toscana è indetto uno sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59 del 30 ottobre, che interessa il personale di Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta operante presso gli aeroporti di Pisa e Firenze. La mobilitazione riguarda il servizio aeroportuale ed è proclamata da OSP USB Lavoro Privato.

Fonte: Mit