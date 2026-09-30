Sciopero dei trasporti 30 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 30 settembre 2026 sono previsti diversi scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In totale, sono segnalati 10 scioperi che riguardano sia il settore aereo, con coinvolgimento su scala nazionale, interregionale e locale, sia il trasporto pubblico locale a Bolzano. Di seguito sono presentati nel dettaglio tutti gli scioperi in programma, con informazioni su area geografica, orari, società e sindacati coinvolti.

Sciopero dei trasporti Roma (Lazio)

Il 30 settembre 2026 sono indetti diversi scioperi che riguardano la città di Roma (Regione Lazio):

– È previsto uno sciopero locale dalle 13.00 alle 17.00 che interessa il personale della Soc. ENAV presso la sede di Via Appia Nuova 1491. Indetto dal sindacato UILT-UIL.

– Per la sede centrale di ENAV a Roma, coinvolto il personale ASPP, è stato proclamato uno sciopero relativo alle ultime 4 ore della giornata lavorativa, sempre dal sindacato UILT-UIL.

– Nella stessa giornata, anche il personale Soc. ENAV struttura procurement della sede centrale di Roma aderirà a uno sciopero per le ultime 4 ore della giornata lavorativa, proclamato da UILT-UIL.

Sciopero dei trasporti Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Per la provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige), il 30 settembre 2026 è indetto uno sciopero di 24 ore che interessa il personale della società SASA di Bolzano. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati OSR FILT-CGIL, FITSGB-CISL, UILT-UIL, UGL AUTOFERRO, ASGB GTV, ORSA TRASPORTI e USB LAVORO PRIVATO.

Sciopero dei trasporti Italia (scala nazionale e interregionale)

A livello nazionale e interregionale, il 30 settembre 2026 sono previsti diversi scioperi nel settore aereo, che coinvolgono il personale delle società ENAV, TECHNO SKY e diversi aeroporti:

– Sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00 per il personale Soc. ENAV, indetto da UILT-UIL.

– Sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00 per il personale Soc. TECHNO SKY, indetto da UILT-UIL.

– Sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00 per il personale Soc. ENAV APT Linate, indetto da RSA UILT-UIL.

– Sciopero interregionale di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00 per il personale Soc. ENAV APT Bologna, indetto da RSA UILT-UIL.

– Sciopero interregionale di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00 per il personale Soc. ENAV APT Bari, indetto da RSA UILT-UIL.

– Sciopero interregionale di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00 per il personale Soc. ENAV APT Napoli, indetto da RSA UILT-UIL.

Fonte: Mit