Sciopero dei trasporti 04 agosto 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 04 agosto 2026 è previsto 1 sciopero sul territorio nazionale italiano. In questo articolo riportiamo tutte le informazioni essenziali e aggiornate sull’agitazione sindacale programmata per la giornata: di seguito, i dettagli principali su orari, settori coinvolti, aree geografiche e sindacati promotori.

Italia – Sciopero dei piloti settore elicotteri Soc. Avincis Italia

Per la giornata del 04 agosto 2026, è stato proclamato uno sciopero nazionale nel settore degli elicotteri. L’agitazione riguarda la categoria dei piloti del settore elicotteri per la società Avincis Italia e si svolgerà secondo le seguenti modalità: 24 ORE, dalle 00.00 alle 23.59, interessando tutto il territorio nazionale.

Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni sindacali FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA e ANPAC. L’astensione coinvolge tutti i piloti della società Avincis Italia ed è dichiarata come “sciopero virtuale”. La proclamazione dello sciopero è avvenuta il 22 luglio 2026.

Fonte: Mit