Sciopero dei trasporti 04 maggio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 04 maggio 2026 sono previsti tre scioperi sul territorio nazionale e provinciale, con possibili ripercussioni sui servizi ferroviari e di ristorazione a bordo treno. Di seguito tutti i dettagli relativi agli scioperi indetti per questa data, comprensivi di aree geografiche coinvolte, durata, sindacati e categorie interessate.

Sciopero a rilevanza Nazionale: Personale servizio ristorazione treni Trenitalia

È stato indetto uno sciopero a rilevanza nazionale che coinvolge tutto il personale della Società Elior Divisione Itinere addetto ai servizi di ristorazione sui treni Trenitalia. La protesta avrà luogo nell’intera giornata del 4 maggio 2026, secondo la modalità di mezzo turno per ogni turno di lavoro. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato FAST-CONFSAL e riguarda tutto il territorio nazionale.

Sciopero a rilevanza Nazionale: Personale servizio ristorazione treni Trenitalia

Un secondo sciopero, sempre a rilevanza nazionale e per la stessa categoria, è stato indetto dai sindacati FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/ORSA TRASPORTI. Interesserà nuovamente il personale della Società Elior Divisione Itinere addetto ai servizi di ristorazione sui treni Trenitalia, per la giornata del 4 maggio 2026, con la stessa modalità: mezzo turno per ogni turno di lavoro. Anche in questo caso lo sciopero riguarda tutte le regioni e province italiane.

Sciopero Milano (provincia di Milano, Lombardia) – Personale Mercitalia Shunting & Terminal

Per la provincia di Milano (Lombardia), lo sciopero interesserà il personale della Società Mercitalia Shunting & Terminal. L’astensione dal lavoro è programmata per 8 ore, dalle 22.00 del 4 maggio alle 6.00 del 5 maggio 2026. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato OSR USB Lavoro Privato e coinvolgerà il settore ferroviario a livello provinciale, riguardando direttamente i servizi locali di movimentazione merci e manovra ferroviaria.

Fonte: Mit