Sciopero dei trasporti 04 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 4 settembre 2026 in Italia è previsto un solo sciopero che coinvolge il trasporto pubblico locale. Nel presente articolo sono raccolte tutte le informazioni essenziali: numero delle agitazioni previste, aree interessate, servizi e sindacati coinvolti. A seguire, i dettagli sugli scioperi indetti.

Sciopero trasporti Genova (Liguria)

Per la città di Genova nella regione Liguria, è stato indetto uno sciopero a rilevanza territoriale che riguarderà il trasporto pubblico locale. L’agitazione interessa il personale della società AMT di Genova e si svolgerà il 4 settembre 2026 con varie modalità per un totale di 8 ore. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato OST CUB TRASPORTI con data proclamazione 04/08/2026 e ricezione 05/08/2026.

Fonte: Mit