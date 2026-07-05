Sciopero dei trasporti 05 luglio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 05 luglio 2026 sono previsti in Italia undici scioperi che interesseranno principalmente il settore aereo su scala nazionale e locale, oltre a un’azione che coinvolge il trasporto pubblico a Firenze. Di seguito tutti i dettagli sugli scioperi previsti per questa data, con indicazione delle città, degli orari, delle compagnie coinvolte e delle specifiche modalità di svolgimento.

Sciopero nel settore aereo – Italia (Nazionale)

È previsto uno sciopero a livello nazionale che riguarda il personale della Società ENAV Aeroporto di Milano Malpensa. La mobilitazione, proclamata dal sindacato RSA FAST-CONFSAL-AV, si svolgerà per 24 ore dalle 00.01 alle 24.00 e interesserà tutto il territorio italiano.

Sciopero nel settore aereo – Italia (Nazionale)

Proclamato dal sindacato CUB TRASPORTI, un altro sciopero della durata di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, coinvolge il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e indotto associate Assohandlers a livello nazionale.

Sciopero nel settore aereo – Italia (Nazionale)

Ancora indetto da CUB TRASPORTI, uno sciopero di 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59) coinvolge il personale delle aziende del comparto aereo e indotto aeroporti (ad esclusione degli aderenti Assohandlers) su tutto il territorio nazionale.

Sciopero nel settore aereo – Italia (Nazionale)

Il personale della Società ADR Security degli Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) sciopererà per 8 ore dalle 10.00 alle 18.00, su iniziativa del sindacato FAST-CONFSAL.

Sciopero nel settore aereo – Italia (Nazionale)

Uno sciopero di 4 ore (dalle 13.00 alle 17.00) è previsto per il personale della Società ENAV Aeroporto di Milano Malpensa, indetto da RSA UILT-UIL, con validità su scala nazionale.

Sciopero nel settore aereo – Italia (Nazionale)

Lo sciopero riguarda il personale della Società FEDEX Corporation di Malpensa e sarà attivo per 4 ore: dalle 14.00 alle 18.00, su iniziativa di OST CUB TRASPORTI. Interessato il territorio nazionale.

Sciopero nel settore aereo – Italia (Interregionale)

L’OSP CUB TRASPORTI proclama uno sciopero di 4 ore dalle 14.00 alle 18.00 per il personale della Società ASC Handling dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa, con validità interregionale su tutto il territorio italiano.

Sciopero nel settore del trasporto pubblico locale – Firenze (Toscana)

A Firenze, il sindacato OSP COBAS Lavoro Privato proclama uno sciopero di 24 ore del personale della società Autolinee Toscane bacino di Firenze, che interessa il servizio locale di trasporto pubblico nell’area.

Sciopero nel settore aereo – Italia (Nazionale)

Il personale navigante della compagnia EasyJet Airlines Limited sciopererà su tutto il territorio nazionale per 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59. Il sindacato coinvolto è USB Lavoro Privato.

Sciopero nel settore aereo – Palermo (Sicilia)

Nella città di Palermo, il personale navigante della società UAB DAT LT – Sede Secondaria Italiana parteciperà a uno sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, sotto la sigla USB Lavoro Privato.

Sciopero nel settore aereo – Italia (Nazionale)

Proclamato dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA e ANPAC, uno sciopero di 24 ore (00.00-23.59) interesserà su base nazionale piloti e assistenti di volo della società EasyJet Airlines Limited.

Fonte: Mit