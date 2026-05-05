Sciopero dei trasporti 05 maggio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

In Italia, il giorno 05 maggio 2026, sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti pubblici, con impatti specifici in alcune aree del territorio nazionale. Di seguito tutti i dettagli aggiornati su questi scioperi, con informazioni utili per lavoratori, pendolari e cittadini.

Sciopero trasporti Milano (Lombardia)

Nella provincia di Milano è indetto uno sciopero nel settore ferroviario, che coinvolge il personale della società Mercitalia Shunting & Terminal. Lo sciopero sarà attivo per 8 ore, nella fascia oraria dalle 22:00 del 4 maggio alle 6:00 del 5 maggio 2026. La manifestazione è di rilevanza provinciale, proclamata dai sindacati OSR USB Lavoro Privato, e riguarda la categoria “personale Soc. Mercitalia Shunting & Terminal provincia di Milano”.

Sciopero trasporti Firenze (Toscana)

Nella provincia di Firenze, Toscana, lo sciopero riguarda il settore ferroviario ed è di rilevanza territoriale. Il personale interessato è quello del settore manutenzione della società RFI Doit Firenze. L’agitazione durerà 8 ore e coinvolgerà la prestazione lavorativa dell’intera giornata del 5 maggio 2026. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato OSR USB Lavoro Privato e riguarda il personale del settore manutenzione RFI di Firenze.

Fonte: Mit