Sciopero dei trasporti 05 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Scioperi in Italia il 05 settembre 2026: nella giornata del 05 settembre 2026 è previsto 1 sciopero nel settore dei trasporti pubblici locali. Di seguito sono riportati tutti i dettagli utili sullo sciopero, incluse città coinvolte, orari e categorie interessate.

Sciopero dei trasporti Venezia

Il giorno 05 settembre 2026, nella provincia di Venezia (Veneto), è previsto uno sciopero locale nel settore del trasporto pubblico locale. Lo sciopero riguarderà la società ATVO di Venezia e coinvolgerà il personale con le modalità di 4 ORE: DALLE 16.00 ALLE 20.00.

L’astensione dal lavoro è stata proclamata dai sindacati OST FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL e interessa la categoria PERSONALE SOC. ATVO DI VENEZIA.

Fonte: Mit