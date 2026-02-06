Sciopero dei trasporti 06 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 06 febbraio 2026 in Italia sono previsti sei scioperi che coinvolgono diversi settori del trasporto pubblico locale, marittimo e della sicurezza stradale. Gli scioperi riguardano principalmente le regioni Abruzzo, Puglia e Lombardia, oltre a una significativa protesta di rilievo nazionale nel settore marittimo. Di seguito i dettagli specifici relativi ai singoli scioperi programmati per questa giornata.

Sciopero dei trasporti a livello nazionale (settore Marittimo)

In tutta Italia è previsto uno sciopero per l’intera giornata nel settore marittimo, che coinvolge i lavoratori portuali delle imprese ex art. 16, 17 e 18 L. 84/94, le Autorità di Sistema Portuale (ADSP) e le società che applicano il CCNL Porti. Lo sciopero, proclamato dal sindacato USB LAVORO PRIVATO, interessa tutti i porti nazionali ed è rivolto a tutto il personale delle suddette categorie.

Sciopero dei trasporti Abruzzo (Regione)

In tutta la regione Abruzzo si svolge uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale della SOC. TUA REGIONE ABRUZZO. Lo sciopero, di rilevanza regionale, è indetto dal sindacato OSR ORSA AUTOFERRO TPL e interessa l’intero territorio regionale.

Sciopero dei trasporti Chieti

Nella città di Chieti (Abruzzo) è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato dai sindacati OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL. Lo sciopero coinvolge il personale della SOC. TUA UNITA’ DI PRODUZIONE DI LANCIANO (CH) ed è di rilevanza locale.

Sciopero dei trasporti Teramo

A Teramo (Abruzzo), sempre nel trasporto pubblico locale, è stato indetto uno sciopero provinciale di 24 ore dalla stessa compagine sindacale di Chieti (OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL), che interessa il personale della SOC. TUA DI TERAMO.

Sciopero dei trasporti Bari

Nella città di Bari (Puglia) è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale della durata di 4 ore, dalle 08.30 alle 12.30. Coinvolge il personale della SOC. AMTAB DI BARI ed è indetto dal sindacato OSR UILT-UIL.

Sciopero circolazione e sicurezza stradale Lombardia

In Lombardia, con rilevanza territoriale, è indetto uno sciopero di 8 ore per ciascun turno di lavoro che coinvolge il personale della SOC. AUTOSTRADE PER L’ITALIA DIREZIONE II° TRONCO MILANO. Lo sciopero, proclamato dal sindacato OSR UILT-UIL, interessa tutte le province della regione.

Fonte: Mit