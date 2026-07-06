Sciopero dei trasporti 06 luglio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 06 luglio 2026 sono previsti scioperi in Italia nel settore dei trasporti. Nel dettaglio, si registrano cinque scioperi che coinvolgono sia il trasporto pubblico locale sia il settore ferroviario. Di seguito una panoramica dei dettagli relativi a ciascuno sciopero attivo nella giornata.

Scioperi dei trasporti a Catania (Sicilia)

Per l’intera giornata del 06 luglio è indetto uno sciopero di 24 ORE che riguarda il personale della SOC. AMTS di Catania. Ad aderire sono i sindacati OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL. Lo sciopero avrà rilevanza locale e coinvolgerà il trasporto pubblico personale della categoria.

Un secondo sciopero a Catania, sempre della durata di 24 ORE, è stato proclamato dal sindacato OSP ORSA TPL e coinvolge sempre il personale della SOC. AMTS di Catania per tutta la giornata.

Inoltre, a Catania nella stessa giornata, è indetto uno sciopero di 24 ORE: dalle 00.01 alle 23.59 presso la SOC. AMTS di Catania. Lo sciopero è stato proclamato da OSP CUB TRASPORTI e coinvolge la medesima categoria di personale.

Sciopero dei trasporti in Italia (nazionale, settore ferroviario)

È stato proclamato uno sciopero a rilevanza nazionale che riguarda il settore ferroviario. L’astensione dal lavoro si svolgerà per 24 ore: dalle 21.00 del 6 luglio alle 21.00 del 7 luglio e coinvolge il personale della SOC. MERCITALIA Shunting & Terminal. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato USB Lavoro Privato.

Sciopero dei trasporti a Prato (Toscana)

Nel territorio della provincia di Prato è previsto uno sciopero di 4 ore: dalle 18.30 alle 22.30 che coinvolge il personale della SOC. Autolinee Toscane (sede operativa di Prato), con proclamazione da parte della RSA FAISA-CISAL. Lo sciopero avrà rilevanza territoriale e riguarda il trasporto pubblico locale.

Fonte: Mit