Sciopero dei trasporti 06 marzo 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il 06 marzo 2026 sono previsti 2 scioperi nel settore del trasporto pubblico locale in Italia. Gli scioperi coinvolgono diverse aree della regione Campania, con modalità e durate differenti. Di seguito, tutti i dettagli e le informazioni utili relative a ciascun sciopero programmato per la giornata.

Sciopero del trasporto pubblico locale – Campania (tutte le province)

Nella regione Campania, in tutte le province, è indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, che coinvolge il personale delle aziende TPL su gomma. I sindacati promotori dello sciopero sono OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL AUTOFERRO e FAISA-CISAL. La categoria coinvolta è il personale delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma della Campania. Lo sciopero riguarda le corse e i servizi su autobus e autolinee urbane ed extraurbane.

Sciopero trasporti Napoli – Linee Vesuviane

Nella città di Napoli, con riferimento alle linee vesuviane gestite dalla società EAV, è previsto uno sciopero della durata di 24 ore. Lo sciopero coinvolge il personale divisione ferro, personale viaggiante e interessa tutte le corse delle linee ferroviarie vesuviane. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato OSP FAISA-CONFAIL.

Fonte: Mit