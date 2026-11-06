Sciopero dei trasporti 06 novembre 2026: città, orario inizio e fine

Per il 6 novembre 2026 sono previsti 2 scioperi in Italia. Di seguito i dettagli sulle proteste in programma e sui servizi di trasporto coinvolti.
Sciopero dei trasporti Bari
È previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, che coinvolge il personale della società ENAV dell’aeroporto di Bari. La mobilitazione riguarda il settore aereo ed è proclamata da RSA FAST-CONFSAL-AV.
Sciopero dei trasporti Napoli
È previsto uno sciopero di 8 ore, dalle 7.00 alle 15.00, per il trasporto merci in Campania, nella zona di Napoli. È coinvolto il personale della società Vincenzo Miele Trasporti di Volla (NA); lo sciopero è proclamato da UGL Viabilità e Logistica.
Fonte: Mit