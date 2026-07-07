Sciopero dei trasporti 07 luglio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 7 luglio 2026 saranno previsti tre scioperi sul territorio italiano, con interessamento sia di livello nazionale sia locale e regionale. Gli scioperi coinvolgono il settore ferroviario in tutta Italia e specificamente in Sicilia, oltre al settore del trasporto merci nella provincia di Torino. Di seguito tutti i dettagli relativi alle aree geografiche, gli orari, le società e i sindacati coinvolti per ciascuna azione sindacale programmata.

Italia (Nazionale) – Settore Ferroviario

È stato indetto uno sciopero a rilevanza nazionale per l’intero personale della società Mercitalia Shunting & Terminal, operante nel settore ferroviario. La durata dello sciopero è di 24 ore, dalle 21:00 del 6 luglio alle 21:00 del 7 luglio 2026. L’iniziativa è stata proclamata dal sindacato USB Lavoro Privato e riguarda tutto il personale della categoria PERSONALE SOC. MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL sull’intero territorio nazionale.

Piemonte, Torino – Settore Trasporto merci

In provincia di Torino (Piemonte), è stato programmato uno sciopero con modalità particolari: l’astensione dal lavoro avverrà durante le ultime 2 ore di ciascun turno di lavoro nella giornata del 7 luglio 2026. Il personale coinvolto è quello afferente al settore trasporto merci, logistica e spedizioni. Ad indire lo sciopero è il sindacato OSR FILT-CGIL.

Sicilia (Regione) – Settore Ferroviario

Per quanto riguarda la Sicilia, è previsto uno sciopero del personale della società RFI DOIT Palermo che riguarda tutte le province della regione. Lo sciopero avrà una durata di 8 ore, dalle 9:00 alle 17:00 del 7 luglio 2026. L’iniziativa è stata proclamata dal sindacato OSR UILT-UIL e coinvolge la categoria PERSONALE SOC. RFI DOIT PALERMO.

Fonte: Mit