Sciopero dei trasporti 07 maggio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 07 maggio 2026 è previsto uno sciopero sul territorio nazionale. In questo articolo riportiamo tutte le informazioni utili e aggiornate su questa agitazione, con un approfondimento sui dettagli relativi alle aree geografiche interessate, le categorie coinvolte, la durata e i sindacati promotori dell’iniziativa.

Italia: sciopero dei lavoratori portuali

Per la giornata del 07 maggio 2026, è stato proclamato uno sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, che coinvolge l’intero settore marittimo su scala nazionale. Lo sciopero interessa tutte le province d’Italia, senza esclusione territoriale.

La mobilitazione è stata indetta dal sindacato USB Lavoro Privato e coinvolge i lavoratori del settore portuale, inclusi i dipendenti delle imprese ex art. 16, 17, 18 L. 84/94, delle Autorità di Sistema Portuale (ADSP) e delle società che applicano il CCNL porti.

Lo sciopero è stato proclamato in data 16 aprile 2026 e riguarda servizi e attività legate al funzionamento e alla logistica portuale su tutto il territorio nazionale.

Fonte: Mit