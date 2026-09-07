Sciopero dei trasporti 07 settembre 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 07 settembre 2026 saranno in programma otto scioperi nel settore dei trasporti e dei servizi pubblici in diverse aree d’Italia. Gli scioperi coinvolgono molteplici compagnie, settori e regioni, con una particolare attenzione al settore ferroviario e al trasporto pubblico locale. Di seguito il dettaglio di tutti gli scioperi previsti per questa data.

Sciopero dei trasporti Bolzano

Previsto uno sciopero di 3 ore, dalle 09.01 alle 11.59, riguardante il Trasporto Pubblico Locale nella città di Bolzano nel Trentino-Alto Adige. Lo sciopero coinvolge il personale della Società SASA. I sindacati promotori sono OSR FILT-CGIL, FITSGB-CISL, UILT-UIL, UGL AUTOFERRO, ASGB GTV, ORSA TRASPORTI, USB LAVORO PRIVATO.

Sciopero dei trasporti Piemonte

In Piemonte è stato indetto uno sciopero di 24 ore del settore ferroviario, dalle 21.18 del 7/9 alle 21.00 dell’8/9. Sono coinvolti tutti i lavoratori del personale Trenitalia Direzione Customer Operations CSVD Regionale Piemonte. Sindacato promotore: OSR ORSA FERROVIE.

Sciopero dei trasporti Trentino-Alto Adige

Nel Trentino-Alto Adige il settore ferroviario sarà interessato da uno sciopero di 8 ore, dalle 09.01 alle 17.00, indetto dai sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SLM FAST-CONFSAL, ORSA FERROVIE. Sarà coinvolto il personale mobile della Trenitalia appartenente alla Direzione Operazioni e Rete (DOR).

Sciopero dei trasporti Verona

A Verona (Veneto), si terrà uno sciopero del personale manutenzione, amministrativo ed ingegneria della RFI DOIT Verona Unità Territoriale Sud. Lo sciopero durerà 24 ore, dalle 21.17 del 7/9 alle 21.00 dell’8/9, e sarà indetto da OSR ORSA FERROVIE e SLM-FAST-CONFSAL.

Sciopero nazionale trasporto ferroviario merci e personale ferroviario

Su tutto il territorio nazionale (settore plurisettoriale), lo sciopero coinvolge il settore ferroviario – trasporto merci su rotaia per 24 ore, dalle 21.18 del 7/9 alle 21.00 dell’8/9. Le sigle sindacali rappresentate sono CUB TRASPORTI e SGB ed interessa il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria. In aggiunta, per il TPL (solo personale ferroviario), lo sciopero riguarderà l’intera giornata dell’8 settembre.

Sciopero nazionale personale di macchina e di bordo

Previsto uno sciopero nazionale di 24 ore, dalle 21.18 del 7/9 alle 21.00 dell’8/9, che coinvolge il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Promosso dal sindacato Assemblea Nazionale PDM/PDB Gruppo FSI.

Sciopero nazionale attività ferroviaria

A livello nazionale, dichiarato uno sciopero nel settore plurisettoriale per il trasporto merci su rotaia. Lo sciopero ha una durata di 24 ore, dalle 21.18 del 7/9 alle 21.00 dell’8/9, con coinvolgimento del personale delle imprese ferroviarie. Indetto dal sindacato CAT.

Sciopero nazionale elicotteri

A livello nazionale, nel settore degli elicotteri, si segnala uno sciopero di 24 ore dalle 00.00 alle 23.59, che interessa i piloti della società Avincis Italia. Questo sciopero viene definito “virtuale” e coinvolge i sindacati FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA e ANPAC.

Fonte: Mit