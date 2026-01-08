Sciopero dei trasporti 08 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Sciopero dei trasporti 08 gennaio 2026: città, orario inizio e fine
L’8 gennaio 2026 in Italia sono previsti sette scioperi programmati principalmente nel settore dei trasporti pubblici locali e ferroviari. Gli scioperi riguarderanno diverse città e province, con differenti modalità orarie e sindacati coinvolti. Di seguito tutti i dettagli aggiornati su ogni sciopero in programma per questa data.

Sciopero dei trasporti Bolzano

È previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 16.00 alle 20.00, che coinvolge il personale della Soc. SASA di Bolzano nel settore del trasporto pubblico locale. L’agitazione è stata indetta dai sindacati OSR UGL, USB Lavoro Privato e ORSA Trasporti.

Sciopero dei trasporti Chieti

Nel territorio di Chieti, il personale della Società TUA Unità di Produzione di Lanciano (CH) sarà coinvolto in uno sciopero di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00. L’agitazione riguarda il trasporto pubblico locale ed è stata indetta dai sindacati OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Genova

A Genova, nel settore ferroviario, il personale equipaggi della Soc. Trenitalia DOIC di Genova Piazza Principe sciopererà per 8 ore, dalle 09.01 alle 17.00. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, ORSA FERROVIE, FAST-CONFSAL e UGL FERROVIE.

Sciopero dei trasporti Pescara

Nella provincia di Pescara, il personale della Società TUA Unità di Produzione per le province di Pescara e Chieti sarà interessato da uno sciopero di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00. L’agitazione è stata proclamata dalle sigle OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Teramo

A Teramo, il personale della Società TUA di Teramo parteciperà a uno sciopero di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00 nel settore del trasporto pubblico locale. Sindacati coinvolti: OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Abruzzo (regionale)

Su tutto il territorio regionale dell’Abruzzo, il personale delle aziende di trasporto pubblico locale e in particolare della Società TUA Regione Abruzzo è chiamato allo sciopero. Le modalità sono di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00 per il personale SOC. TUA e “4 ore, varie modalità” per il personale delle altre aziende di trasporto pubblico locale. I sindacati coinvolti sono OSR ORSA Autoferro TPL, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL.

Fonte: Mit

