Sciopero dei trasporti 08 giugno 2026: città, orario inizio e fine

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Sciopero dei trasporti 08 giugno 2026: città, orario inizio e fine
Ansa
Quali sono gli orari dello sciopero? Quali sindacati partecipano a Catania? Quali servizi di AMTS sono coinvolti?

Il giorno 08 giugno 2026 sono previsti cinque scioperi nel settore del trasporto pubblico locale in diverse province d’Italia. Di seguito tutti i dettagli sugli scioperi, suddivisi per città e area geografica, con indicazione dei servizi e delle società coinvolte, degli orari e delle organizzazioni sindacali promotrici.

Sciopero dei trasporti Catania

È proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, che coinvolge il personale della società AMTS di Catania. I sindacati promotori sono OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL e OSP ORSA TPL. Il servizio interessato è il trasporto pubblico locale (Regione Sicilia, Provincia Catania).

Sciopero dei trasporti Foggia

Nel comune di Foggia è proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, che riguarda il personale della società ATAF di Foggia. Le organizzazioni sindacali coinvolte sono OST FILT-CGIL e FAISA-CISAL. Il servizio interessato è il trasporto pubblico locale (Regione Puglia, Provincia Foggia).

Sciopero dei trasporti Messina

Per la città di Messina è previsto uno sciopero di 8 ore, dalle 16.00 alle 24.00, indetto dal personale della società ATM di Messina. I sindacati interessati risultano essere OSP FILT-CGIL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, ORSA TRASPORTI. Anche in questo caso si tratta di sciopero locale del trasporto pubblico (Regione Sicilia, Provincia Messina).

Sciopero dei trasporti Emilia-Romagna (Modena, Reggio Emilia, Piacenza)

In tutte le province di Emilia-Romagna è stato proclamato uno sciopero della durata di 24 ore (con modalità variabili), che interessa il personale della società SETA (bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza). Sindacato promotore: OSR USB LAVORO PRIVATO. Servizio coinvolto: trasporto pubblico locale (Regione Emilia-Romagna, Province Modena, Reggio Emilia, Piacenza).

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.