Sciopero dei trasporti 08 maggio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 08 maggio 2026 sono previsti tre scioperi nel settore dei trasporti in Italia, con iniziative in diverse città e province. Nell’articolo di seguito sono riportati i dettagli riguardo gli scioperi locali previsti per il trasporto pubblico locale e il settore aereo, tra cui orari, durata, compagnie coinvolte, sindacati e le categorie interessate nelle varie aree geografiche.

Sciopero dei trasporti Trento

È stato indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00, relativo al trasporto pubblico locale nella città di Trento (Trentino-Alto Adige). Lo sciopero coinvolge il personale della società Trentino Trasporti di Trento. L’iniziativa è stata indetta dal sindacato OSR ORSA TRASPORTI.

Sciopero dei trasporti Potenza

Nella città di Potenza (Basilicata) è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 15.01 alle 19.00, che coinvolge il trasporto pubblico locale. Sarà interessato il personale della società Miccolis – Servizio Urbano di Potenza. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, UGL AUTOFERRO.

Sciopero settore aereo Brescia

Nella provincia di Brescia (Lombardia), il settore aereo sarà coinvolto in uno sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59. L’agitazione interessa il personale addetto allo scarico e carico merci della società GDA Handling presso l’Aeroporto di Brescia Montichiari. Il sindacato che ha proclamato lo sciopero è USB LAVORO PRIVATO.

Fonte: Mit