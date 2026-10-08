Sciopero dei trasporti 08 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 08 ottobre 2026 sono previsti uno sciopero nel settore dei trasporti in Italia. In questo articolo forniamo tutte le informazioni essenziali e i dettagli sugli scioperi programmati, specificando città, regioni coinvolte, durata, sindacati promotori e categorie interessate.
Di seguito elenchiamo i dettagli aggiornatissimi relativi agli scioperi previsti nella data in questione.
Sciopero del settore ferroviario in Sicilia
Per la giornata dell’8 ottobre 2026 è stato indetto uno sciopero a rilevanza regionale che interessa l’intera Sicilia. Lo sciopero riguarda il settore ferroviario ed è previsto per l’intera giornata con una durata di 24 ORE. Coinvolge il personale della società FS Security Regione Sicilia.
I sindacati promotori dell’azione di sciopero sono OSR SLM FAST CONFSAL e ORSA TRASPORTI, mentre la categoria interessata è il personale Soc. FS Security della Regione Sicilia. Sono coinvolte tutte le province della Sicilia.
Fonte: Mit