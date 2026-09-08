Sciopero dei trasporti 08 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 08 settembre 2026 è caratterizzato da una serie di scioperi che possono avere ripercussioni significative sul sistema dei trasporti italiani, in particolare quello ferroviario. Nel complesso, sono stati programmati sei scioperi che interesseranno diverse aree geografiche e settori, coinvolgendo sia il personale delle imprese ferroviarie che quello della manutenzione e amministrazione. Di seguito riportiamo tutti i dettagli relativi agli scioperi previsti nella giornata dell’8 settembre 2026, con le rispettive modalità e informazioni essenziali.

Italia – Settore ferroviario (CUB TRASPORTI/SGB)

In Italia, è previsto uno sciopero nel settore ferroviario che avrà valenza nazionale. La mobilitazione riguarda il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria ed è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali CUB TRASPORTI/SGB. La modalità prevede per il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia uno sciopero di 24 ore, dalle ore 21.18 del 7 settembre fino alle ore 21.00 dell’8 settembre. Per il trasporto pubblico locale (solo personale ferroviario), l’astensione coinvolge l’intera giornata dell’8 settembre.

Italia – Settore ferroviario (ASSEMBLEA NAZIONALE PDM/PDB GRUPPO FSI)

Ancora a livello nazionale, lo sciopero coinvolge il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e verrà indetto dall’ASSEMBLEA NAZIONALE PDM/PDB GRUPPO FSI. Lo stop avrà una durata di 24 ore, dalle 21.18 del 7 settembre alle 21.00 dell’8 settembre, con possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo tutto il territorio nazionale.

Italia – Settore ferroviario (CAT)

Il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria sarà coinvolto anche dallo sciopero nazionale proclamato dal sindacato CAT. Lo sciopero prevede il blocco delle attività ferroviarie, compreso il trasporto merci su rotaia, per 24 ore, sempre dalle 21.18 del 7 settembre fino alle 21.00 dell’8 settembre.

Italia – Settore ferroviario (USB LAVORO PRIVATO)

Nella giornata dell’8 settembre, il comparto ferroviario sarà interessato da uno sciopero di 8 ore dalle 9.00 alle 16.59, indetto dal sindacato USB LAVORO PRIVATO. Per il trasporto pubblico locale (solo personale ferroviario), lo sciopero è previsto fino a 4 ore nella fascia 9.00-13.00. L’agitazione riguarda il personale delle imprese del comparto ferroviario sull’intero territorio nazionale.

Piemonte – Settore ferroviario (OSR ORSA FERROVIE)

In Piemonte, lo sciopero regionale interessa il personale Soc. Trenitalia Direzione Customer Operations CSVD Regionale Piemonte ed è indetto dal sindacato OSR ORSA FERROVIE. La mobilitazione si svolge per 24 ore, con inizio alle 21.18 del 7 settembre e termine alle 21.00 dell’8 settembre, coinvolgendo tutte le province del Piemonte.

Verona (Veneto) – Settore ferroviario (OSR ORSA FERROVIE/SLM-FAST-CONFSAL)

A Verona, nella regione Veneto, si segnala uno sciopero locale che riguarda il personale manutenzione, amministrativo ed ingegneria Soc. RFI DOIT Verona Unità Territoriale Sud. Lo sciopero, promosso dalle sigle sindacali OSR ORSA FERROVIE/SLM-FAST-CONFSAL, avrà durata di 24 ore, dalle 21.17 del 7 settembre fino alle 21.00 dell’8 settembre.

Fonte: Mit