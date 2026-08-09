Sciopero dei trasporti 09 agosto 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 09 agosto 2026 è previsto almeno uno sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Nella giornata interessata, la mobilità potrebbe subire disagi a livello locale. In questo articolo sono riportati i dettagli principali relativi agli scioperi previsti: per consultare informazioni precise su ogni sciopero, proseguite nella lettura.

Sciopero settore marittimo a Livorno

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle ore 12:00 alle ore 16:00, che si svolge dal 2 agosto al 9 agosto e interessa il servizio marittimo nella provincia di Livorno, in Toscana. Coinvolge il personale dipendente delle società e cooperative operanti nel Porto di Livorno. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati OSP USB Mare e Porti e riguarda la categoria “personale dipendente società e cooperative operanti nel porto di Livorno”. L’astensione dal lavoro avrà rilevanza locale e potrebbe creare temporanei disservizi nelle attività portuali e marittime della zona.

Fonte: Mit