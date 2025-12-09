Sciopero dei trasporti 09 dicembre 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il giorno 09 dicembre 2025 è previsto uno sciopero nel settore dei trasporti pubblici in Italia. Nello specifico, lo stop riguarderà il trasporto pubblico locale della città di Roma ed è organizzato dal personale della società ATAC. Di seguito vengono forniti nel dettaglio tutti i dati ufficiali e le informazioni utili su questo sciopero.

Sciopero dei trasporti Roma (Regione Lazio)

Per il giorno 09 dicembre 2025 è indetto uno sciopero di 24 ORE che coinvolge il trasporto pubblico locale nella provincia di Roma, in Lazio. Lo sciopero interessa il personale della società ATAC di Roma ed è stato proclamato dal sindacato OSR SUL. La durata dello stop è quindi prevista per l’intera giornata.

Fonte: Mit