Sciopero dei trasporti 09 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 09 gennaio 2026 sono previsti diversi scioperi che coinvolgeranno principalmente il settore dei trasporti in varie regioni italiane, con particolare incidenza sui servizi aerei, ferroviari e di trasporto pubblico locale. Sono in totale 10 gli scioperi annunciati per questa data, con modalità e durate differenti e che coinvolgono personale delle principali compagnie di gestione aeroportuale e del trasporto pubblico locale. Di seguito, il dettaglio delle aree interessate e delle principali categorie coinvolte.
Sciopero dei trasporti Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano (Sardegna)
È previsto uno sciopero territoriale di intera giornata indetto dai sindacati OSR/OSP ORSA AUTOFERRO TPL per il personale della Società ARST nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Lo sciopero riguarda l’intera prestazione lavorativa dal 9 gennaio e coinvolgerà tutto il servizio di trasporto pubblico locale della regione.
Sciopero dei trasporti Termoli (Campobasso, Molise)
Nel Molise, nella provincia di Campobasso e in particolare a Termoli, è stato proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 8.59 alle 12.59, dai sindacati OSR UILT-UIL. Coinvolge il personale della Società GTM di Termoli e interesserà il servizio di trasporto pubblico locale.
Scioperi del settore aereo nazionale (Italia, aeroporti di Milano Linate e Malpensa e aeroporti italiani)
In tutta Italia, con particolare riferimento agli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e ai principali sedimi aeroportuali nazionali, sono diversi gli scioperi proclamati per la giornata del 9 gennaio 2026:
- Personale della società Swissport Italia all’aeroporto di Milano Linate (sindacati UILT-UIL, OSP FILT-CGIL, OST FIT-CISL) – sciopero di 24 ore.
- Personale Airport Handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa (OST CUB TRASPORTI) – sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59.
- Personale aziende handling associate Assohandlers negli scali aeroportuali italiani (CUB TRASPORTI) – sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00.
- Personale navigante della compagnia Easyjet Airline Company Limited (USB Lavoro Privato) – sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59 su scala nazionale.
- Assistenti di volo della compagnia Vueling Airlines (RSA FILT-CGIL/ANPAC) – sciopero di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00 su scala nazionale.
Scioperi settore ferroviario e plurisettoriale nazionale (Italia)
Sono previsti anche scioperi che riguardano l’intera Italia nel settore ferroviario:
- Personale della società RFI impianti manutenzione infrastrutture (CUB TRASPORTI): sciopero nazionale di 24 ore, dal 9 gennaio alle 21:00 fino al 10 gennaio alle 21:00.
- Personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria (CUB TRASPORTI/SGB), che coinvolgerà anche il trasporto merci su rotaia. Lo sciopero avrà la seguente modalità: 24 ore per il settore ferroviario dalle 21:00 del 9 gennaio alle 21:00 del 10 gennaio; per il TPL è prevista l’intera prestazione lavorativa del 10 gennaio.
Si raccomanda di verificare eventuali aggiornamenti e di consultare i siti delle compagnie di trasporto per informazioni puntuali su tratte, orari e servizi minimi garantiti.
Fonte: Mit