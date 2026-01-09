Sciopero dei trasporti 09 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 09 gennaio 2026 sono previsti diversi scioperi che coinvolgeranno principalmente il settore dei trasporti in varie regioni italiane, con particolare incidenza sui servizi aerei, ferroviari e di trasporto pubblico locale. Sono in totale 10 gli scioperi annunciati per questa data, con modalità e durate differenti e che coinvolgono personale delle principali compagnie di gestione aeroportuale e del trasporto pubblico locale. Di seguito, il dettaglio delle aree interessate e delle principali categorie coinvolte.

Sciopero dei trasporti Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano (Sardegna)

È previsto uno sciopero territoriale di intera giornata indetto dai sindacati OSR/OSP ORSA AUTOFERRO TPL per il personale della Società ARST nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Lo sciopero riguarda l’intera prestazione lavorativa dal 9 gennaio e coinvolgerà tutto il servizio di trasporto pubblico locale della regione.

Sciopero dei trasporti Termoli (Campobasso, Molise)

Nel Molise, nella provincia di Campobasso e in particolare a Termoli, è stato proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 8.59 alle 12.59, dai sindacati OSR UILT-UIL. Coinvolge il personale della Società GTM di Termoli e interesserà il servizio di trasporto pubblico locale.

Scioperi del settore aereo nazionale (Italia, aeroporti di Milano Linate e Malpensa e aeroporti italiani)

In tutta Italia, con particolare riferimento agli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e ai principali sedimi aeroportuali nazionali, sono diversi gli scioperi proclamati per la giornata del 9 gennaio 2026:

Personale della società Swissport Italia all’aeroporto di Milano Linate (sindacati UILT-UIL, OSP FILT-CGIL, OST FIT-CISL ) – sciopero di 24 ore .

(sindacati ) – sciopero di . Personale Airport Handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa (OST CUB TRASPORTI) – sciopero di 24 ore , dalle 00.00 alle 23.59 .

(OST CUB TRASPORTI) – sciopero di , dalle alle . Personale aziende handling associate Assohandlers negli scali aeroportuali italiani (CUB TRASPORTI) – sciopero di 4 ore , dalle 13.00 alle 17.00 .

, dalle alle . Personale navigante della compagnia Easyjet Airline Company Limited (USB Lavoro Privato) – sciopero di 24 ore , dalle 00.00 alle 23.59 su scala nazionale.

, dalle alle su scala nazionale. Assistenti di volo della compagnia Vueling Airlines (RSA FILT-CGIL/ANPAC) – sciopero di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00 su scala nazionale.

Scioperi settore ferroviario e plurisettoriale nazionale (Italia)

Sono previsti anche scioperi che riguardano l’intera Italia nel settore ferroviario:

Personale della società RFI impianti manutenzione infrastrutture (CUB TRASPORTI): sciopero nazionale di 24 ore , dal 9 gennaio alle 21:00 fino al 10 gennaio alle 21:00 .

, . Personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria (CUB TRASPORTI/SGB), che coinvolgerà anche il trasporto merci su rotaia. Lo sciopero avrà la seguente modalità: 24 ore per il settore ferroviario dalle 21:00 del 9 gennaio alle 21:00 del 10 gennaio; per il TPL è prevista l’intera prestazione lavorativa del 10 gennaio.

Si raccomanda di verificare eventuali aggiornamenti e di consultare i siti delle compagnie di trasporto per informazioni puntuali su tratte, orari e servizi minimi garantiti.

Fonte: Mit