Sciopero dei trasporti 09 giugno 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 09 giugno 2026 sono previsti 3 scioperi in Italia nel settore degli appalti ferroviari. Di seguito tutti i dettagli riguardanti le aree geografiche coinvolte, i servizi interessati, la durata, i sindacati promotori e le categorie di lavoratori partecipanti.

Sciopero Nazionale – Italia

Per l’intero territorio nazionale, il personale SOC. ELIOR DIV. ITINERE addetto ai servizi di ristorazione SOC. TRENITALIA sarà coinvolto in uno sciopero che durerà per l’intero turno di lavoro nella giornata del 09 giugno 2026. L’astensione è promossa dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, ORSA TRASPORTI. Lo sciopero interessa tutti i lavoratori che operano nei servizi di ristorazione a bordo dei treni Trenitalia, colpendo quindi il servizio a livello nazionale.

Sciopero Nazionale – Italia

Ancora a livello nazionale, sempre per il personale SOC. ELIOR DIV. ITINERE addetto ai servizi di ristorazione SOC. TRENITALIA, è previsto uno sciopero indetto dalla sigla FAST-CONFSAL per l’intero turno per ogni turno di lavoro fissato in data 09 giugno 2026. Anche in questo caso a essere interessati sono i servizi di ristorazione a bordo treno, con una partecipazione estesa su tutto il territorio.

Sciopero Nazionale – Italia

Infine, il personale SOC. ELIOR DIV. ITINERE addetto ai servizi di ristorazione e logistica bordo treno SOC. TRENITALIA incrocerà le braccia per l’intero turno lavorativo. Lo sciopero è indetto dal sindacato COBAS LAVORO PRIVATO ed è valido su scala nazionale. Saranno coinvolti tutti i dipendenti di questa categoria che operano nei servizi di ristorazione e logistica sui treni delle linee Trenitalia.

Fonte: Mit