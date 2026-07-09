Sciopero dei trasporti 09 luglio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 09 luglio 2026 è prevista una giornata di scioperi in Italia nell’ambito dei trasporti. In particolare, risulta indetto 1 sciopero in programma a livello nazionale, secondo quanto comunicato dal sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Di seguito sono riportati tutti i dettagli aggiornati su orari, durata, società e sindacati coinvolti.

Italia, sciopero ferroviario equipaggi Italo NTV

Per la giornata del 09 luglio 2026, è previsto uno sciopero che coinvolge il settore Ferroviario a rilevanza nazionale. L’agitazione riguarda il personale operativo degli equipaggi della società Italo NTV, ed è indetta dal sindacato UILT-UIL.

Lo sciopero avrà una durata di 23 ore, con inizio alle 03:00 del 9 luglio e termine alle 02:00 del 10 luglio su tutto il territorio italiano. La mobilitazione riguarda tutti i servizi ferroviari effettuati dal personale operativo equipaggi della compagnia.

Fonte: Mit