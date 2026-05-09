Sciopero dei trasporti 09 maggio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 09 maggio 2026 è previsto 1 sciopero sul territorio nazionale, riguardante il settore del trasporto pubblico locale. In questo articolo puoi trovare un riepilogo completo e aggiornato delle aree coinvolte, degli orari, delle categorie interessate e dei sindacati che hanno proclamato l’astensione dal lavoro. Di seguito i dettagli dello sciopero in programma.

Napoli – Sciopero del trasporto pubblico locale

A Napoli, nella regione Campania, è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale che coinvolge il personale della società EAV. Lo sciopero avrà una durata di 24 ore, a partire dalle 19:31 del 9 maggio 2026 fino alle 19:30 del 10 maggio 2026. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dal sindacato OSR ORSA AUTOFERRO TPL e coinvolge la categoria PERSONALE SOC. EAV DI NAPOLI.

Fonte: Mit