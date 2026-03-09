Sciopero dei trasporti 09 marzo 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il giorno 09 marzo 2026 in Italia sono previsti quattro scioperi a rilevanza nazionale che coinvolgono diversi comparti pubblici e privati, con alcune esclusioni. In questo articolo trovi i dettagli su tutti gli scioperi proclamati per questa data, con informazioni su territori coinvolti, orari, sindacati promotori e categorie interessate.

Sciopero generale nazionale Italia

È previsto uno sciopero generale per l’intera giornata del 09 marzo 2026 su tutto il territorio nazionale (Italia). Lo sciopero riguarda il personale di tutti i comparti, aree pubbliche, categorie del lavoro privato e cooperativo. La mobilitazione è indetta dal sindacato SLAI-COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE.

Sciopero generale nazionale per il personale a tempo determinato e indeterminato Italia

Un altro sciopero di intera giornata è stato proclamato per il personale a tempo determinato e indeterminato, compresi lavoratori con contratti precari e atipici, di tutti i comparti ad esclusione del settore trasporti. Anche questa protesta è a livello nazionale (Italia) ed è indetta da UNIONE SINDACALE ITALIANA USI 1912.

Sciopero generale nazionale escluse categorie trasporto Italia (USB)

Sempre per l’intera giornata del 09 marzo 2026 è indetto uno sciopero generale delle categorie pubbliche e private, ad esclusione dell’intero settore trasporti. Lo sciopero riguarda tutto il territorio nazionale (Italia) ed è promosso dal sindacato USB.

Sciopero generale nazionale escluse categorie trasporto Italia (CLAP)

Infine, anche CLAP ha proclamato uno sciopero generale per il 09 marzo 2026, della durata di intera giornata e valido su tutto il territorio nazionale (Italia). L’agitazione interessa le categorie pubbliche e private, ma esclude completamente il settore trasporti.

Fonte: Mit