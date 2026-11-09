Sciopero dei trasporti 09 novembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 9 novembre 2026 sono previsti due scioperi in Italia, entrambi nel settore del trasporto pubblico locale. Di seguito i dettagli relativi alle città coinvolte, agli orari, alle categorie interessate e ai sindacati che hanno proclamato le mobilitazioni.

Sciopero dei trasporti Genova

Nel trasporto pubblico locale è previsto uno sciopero di quattro ore, dalle 11.30 alle 15.30, che coinvolge il personale della società AMT di Genova, in Liguria. La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato OST CUB TRASPORTI.

Sciopero dei trasporti Palermo

Nel trasporto pubblico locale è previsto uno sciopero di quattro ore, dalle 11.00 alle 15.00, che coinvolge il personale della società AMAT di Palermo, in Sicilia. La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato OSP CUB TRASPORTI.

Fonte: Mit