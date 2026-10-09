Sciopero dei trasporti 09 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 09 ottobre 2026 sono previsti 4 scioperi nel settore del trasporto pubblico locale in diverse aree dell’Italia. In questo articolo trovi il riepilogo dei principali scioperi segnalati e tutti i dettagli su città, compagnie coinvolte, durata, sindacati organizzatori, categoria e servizi interessati. Scopri di seguito tutte le informazioni utili per organizzare al meglio i tuoi spostamenti.

Sciopero dei trasporti Lombardia (Milano e provincia )

Per la giornata del 09 ottobre 2026 è indetto uno sciopero di 24 ore (varie modalità) che coinvolge il settore trasporto pubblico locale. Lo sciopero riguarda il personale Soc. Gruppo ATM di Milano ed è stato proclamato dai sindacati AL-COBAS e separatamente da CONFIAL Trasporti. L’iniziativa si estende su tutta la provincia di Milano e potrà avere impatti sul servizio urbano ed extraurbano.

Sciopero dei trasporti Emilia-Romagna (Forlì-Cesena)

Il 09 ottobre 2026 è in programma uno sciopero di 24 ore (varie modalità) che interessa il personale della Soc. Start Romagna attiva nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Coinvolti diversi sindacati: OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL, FAISA-CISAL, USB Lavoro Privato e in modo distinto da OSR UILT-UIL. Lo sciopero è di rilevanza territoriale e potrebbe generare disagi sui servizi di trasporto pubblico locale nelle province interessate.

Fonte: Mit