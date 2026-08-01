Sciopero dei trasporti agosto 2026: calendario e orari città per città

Nel mese di agosto 2026 sono stati programmati alcuni scioperi rilevanti per i settori del trasporto e della logistica in Italia. In questo articolo analizziamo quali sono le date da segnare sul calendario, quali categorie coinvolgono gli scioperi, i servizi interessati e le città e regioni in cui si verificheranno. Di seguito, tutti i dettagli sugli scioperi previsti nel periodo agosto 2026.
Sciopero 04 agosto 2026
Italia (nazionale): Sciopero virtuale dei piloti del settore elicotteri della società AVINCIS Italia. Durata 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59. Sindacati: FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA/ANPAC.
Sciopero 10 agosto 2026
Italia (nazionale): Sciopero del personale viaggiante trasporto merci su mezzi pesanti dipendente dalle aziende del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni. Dura 120 ore: dalle 00.00 del 10 agosto alle 24.00 del 14 agosto. Sindacato: FAO COBAS.
Sciopero 13 agosto 2026
Ascoli Piceno (nella regione Marche): Sciopero del personale non viaggiante Soc. Coop. CLO magazzini di Maltignano e Re.Ma. di Ascoli Piceno per l’intera giornata del 13 e 14 agosto. Indetto da OSP USB Lavoro Privato.
Sciopero 14 agosto 2026
Ascoli Piceno (nella regione Marche): Prosegue lo sciopero iniziato il 13 agosto, per l’intera giornata, che coinvolge il personale Soc. Coop. CLO magazzini di Maltignano e Re.Ma. di Ascoli Piceno.
Maggiori dettagli sono disponibili alle pagine dedicate ai singoli giorni:
Sciopero 04 agosto 2026
Sciopero 10 agosto 2026
Sciopero 13 agosto 2026
Sciopero 14 agosto 2026
Fonte: Mit