Sciopero dei trasporti aprile 2026: calendario e orari città per città

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Ansa

Nel corso di aprile 2026 sono previsti diversi scioperi che interesseranno il trasporto aereo, ferroviario, pubblico locale, marittimo e il settore del trasporto merci. In questo articolo presentiamo il calendario aggiornato degli scioperi con indicazione di date, orari, città e settori coinvolti. Si segnalano principalmente agitazioni nei trasporti, con impatti sia a livello nazionale che regionale e locale; tutte le informazioni sono ufficialmente aggiornate alla data odierna e sono dedicate esclusivamente al mese di aprile 2026.

Sciopero 10 aprile 2026

In Italia si segnala uno sciopero nel settore aereo, di rilevanza nazionale, che coinvolge il personale delle società ENAV, TECHNO SKY, ENAV ACC ROMA, ENAV Aeroporto Milano Malpensa, ENAV ACC di Milano e Aeroporto di Napoli. Lo sciopero avrà durata di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, e coinvolgerà tutto il personale delle rispettive società in tutte le province. Tra i sindacati promotori si segnalano UILT-UIL, RSA UGL-TA, ASTRA, RSA FAST-CONFSAL-AV.

Nel settore trasporto pubblico locale si segnala uno sciopero di 4 ore, dalle 20.01 alle 24.00, che interessa il personale Busitalia Sita Nord delle unità produttive Veneto, Umbria e Campania. Lo sciopero è indetto dai sindacati USB Lavoro Privato e ADL Cobas.

Sciopero 11 aprile 2026

Nel settore ferroviario su tutto il territorio nazionale sono previsti due scioperi della durata di 24 ore. Il primo riguarda il personale della società RFI impianti manutenzione infrastrutture ed è promosso dall’Assemblea Nazionale dei Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI; il secondo è indetto da Cobas Lavoro Privato/Coordinamento Ferrovieri e coinvolge lo stesso personale.

Sciopero 13 aprile 2026

Nella città di Napoli, in Campania, si segnala uno sciopero del trasporto pubblico locale indetto dall’OSR ORSA AUTOFERRRO TPL che coinvolge il personale della società EAV di Napoli: la durata è di 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00.

In Italia è previsto uno sciopero su scala nazionale del personale addetto alle attività ferroviarie in appalto dipendente della società Elior Ristorazione: la durata è di 4 ore a inizio turno montante ed è indetto dal sindacato COBAS Lavoro Privato.

Nella città di Udine in Friuli-Venezia Giulia, il personale della società Arriva Udine è coinvolto in uno sciopero di 4 ore: urbano dalle 17.30 alle 21.29 ed extraurbano dalle 17.15 alle 21.14, indetto da ASI-AU Associazione Sindacale Indipendente.

Nella città di Cosenza in Calabria, il personale IAS Autolinee di Corigliano-Rossano è coinvolto in uno sciopero di 4 ore, dalle 10.57 alle 14.57, indetto da RSA FILT-CGIL/UILT-UIL/FAISA-CISAL.

Sciopero 14 aprile 2026

In Sicilia è previsto uno sciopero del settore trasporto merci: si tratta di un fermo servizi dell’autotrasporto conto terzi per 120 ore, dalle 00.01 del 14 aprile fino alle 24.00 del 18 aprile. Il sindacato promotore è il Comitato Trasporto Siciliano.

Sciopero 17 aprile 2026

Nella città di Messina in Sicilia, si svolgerà uno sciopero di 8 ore (dalle 09.01 alle 17.01) nel settore marittimo, riguardante il personale Blujet area stretto di Messina. Lo sciopero è indetto dai sindacati OSP FILT-CGIL/UILT-UIL.

Sciopero 19 aprile 2026

Nella città di Firenze in Toscana, il personale della società Gest di Firenze nel settore del trasporto pubblico locale aderirà a uno sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, indetto da OSP COBAS Lavoro Privato.

Sciopero 20 aprile 2026

Nella città di Chieti in Abruzzo, il personale della società Autoservizi Tessitore di Vasto effettuerà uno sciopero di 4 ore, dalle 09.00 alle 13.00, promosso dal sindacato OSP FAISA-CISAL.

In Italia è indetto uno sciopero nazionale del trasporto merci: si segnala il fermo dei servizi dell’autotrasporto merci per 144 ore, dalle 00.00 del 20 aprile fino alle 24.00 del 25 aprile, promosso dal sindacato Trasportounito.

Sciopero 21 aprile 2026

Nella città di Frosinone in Lazio, si registra uno sciopero di 24 ore del personale Cialone Tour, indetto dal sindacato USI CTS per il trasporto pubblico locale.

Sciopero 24 aprile 2026

Nella città di Milano in Lombardia, il personale del Gruppo ATM sarà interessato da uno sciopero di 8 ore con diverse fasce orarie: ATM e NET Trezzo (dalle 8.45 alle 15.00), NET Monza (dalle 14.50 al termine servizio 18.50), Funicolare Como Brunate (dalle 8.30 alle 16.30). Lo sciopero è indetto da CONFIAL-Trasporti.

Maggiori dettagli sono disponibili alle pagine dedicate ai singoli giorni

Sciopero 10 aprile 2026

Sciopero 11 aprile 2026

Sciopero 13 aprile 2026

Sciopero 14 aprile 2026

Sciopero 17 aprile 2026

Sciopero 19 aprile 2026

Sciopero 20 aprile 2026

Sciopero 21 aprile 2026

Sciopero 24 aprile 2026

Fonte: Mit