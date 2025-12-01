Sciopero dei trasporti dicembre 2025: calendario e orari città per città

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Nel mese di dicembre 2025 sono previsti diversi scioperi sul territorio nazionale che coinvolgeranno aerei, treni, trasporto pubblico locale, trasporto marittimo e merci. L’articolo fornisce una sintesi dettagliata di tutte le giornate di sciopero già programmate, con indicazione di orari, città interessate e categorie di lavoratori coinvolti. Consulta il calendario per organizzare i tuoi spostamenti e per tenerti aggiornato sulle possibili interruzioni nei servizi essenziali.

Sciopero 01 dicembre 2025

Nella città di Catania è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 10.30 alle 14.30, che coinvolge il personale Soc. ASC Handling dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa. Lo sciopero riguarda il settore Aereo ed è stato indetto dai sindacati OSP UGL-TA.

Nella regione Sicilia è previsto uno sciopero di 4 ore a fine turno nel settore circolazione e sicurezza stradale. È coinvolto il personale del Consorzio Autostrade Siciliane. I sindacati interessati sono OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL.

Sciopero 09 dicembre 2025

Nella città di Roma è previsto uno sciopero di 24 ore che interessa il settore trasporto pubblico locale. Coinvolto il personale della Soc. ATAC. Indetto dai sindacati OSR SUL.

In Italia è previsto uno sciopero di 48 ore, dalle 15.00 del 09/12 alle 14.59 dell’11/12 nel settore marittimo. Sono coinvolti il personale marittimo e amministrativo delle società di navigazione Tirrenia CIN e Moby, promosso dai sindacati FEDERMAR-CISAL/UGL MARE/USB.

Sciopero 12 dicembre 2025

In Italia si svolge uno sciopero generale di tutte le categorie dei settori pubblici e privati, inclusi appalti e strumentali, che coinvolge anche il settore ferroviario dalle 00.01 alle 21.00. Indetto dal sindacato CGIL.

Nella regione Veneto è previsto uno sciopero nel settore ferroviario dalle 9.01 alle 17.00 che coinvolge il personale della Soc. RFI Manutenzione Infrastrutture Unità Territoriale Sud e Nord DOIT Verona, indetto dalle sigle OSR ORSA FERROVIE/SLM-FAST-CONFSAL.

Sciopero 17 dicembre 2025

In Italia è programmato uno sciopero nazionale del settore aereo dalle 13.00 alle 17.00. Sono coinvolti il personale Soc. ENAV ACC Roma (RSA FILT-CGIL/UGL-TA/FAST-CONFSAL-AV), il personale delle aziende di handling associate Assohandlers negli scali aeroportuali italiani (FLAI TRASPORTI E SERVIZI), il personale Soc. Vueling (UILT-UIL) e il personale navigante Soc. Vueling Airlines (USB LAVORO PRIVATO), assistenti di volo (RSA FILT-CGIL/ANPAC), personale di terra delle Soc. Air France e KLM (FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA), e personale Soc. ITA Airways (FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL T.A./ANPAC/ANP).

Sciopero 22 dicembre 2025

In Italia dalle 00.00 del 22 dicembre alle 24.00 del 24 dicembre è previsto uno sciopero di 72 ore nel settore trasporto merci, che coinvolge il personale viaggiante dipendente della Soc. Number 1 Logistic Group. Indetto da FAO COBAS.

Fonte: Mit