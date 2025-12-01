Sciopero dei trasporti dicembre 2025: calendario e orari città per città

Nel mese di dicembre 2025 sono previsti diversi scioperi sul territorio nazionale che coinvolgeranno aerei, treni, trasporto pubblico locale, trasporto marittimo e merci. L’articolo fornisce una sintesi dettagliata di tutte le giornate di sciopero già programmate, con indicazione di orari, città interessate e categorie di lavoratori coinvolti. Consulta il calendario per organizzare i tuoi spostamenti e per tenerti aggiornato sulle possibili interruzioni nei servizi essenziali.
Sciopero 01 dicembre 2025
Nella città di Catania è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 10.30 alle 14.30, che coinvolge il personale Soc. ASC Handling dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa. Lo sciopero riguarda il settore Aereo ed è stato indetto dai sindacati OSP UGL-TA.
Nella regione Sicilia è previsto uno sciopero di 4 ore a fine turno nel settore circolazione e sicurezza stradale. È coinvolto il personale del Consorzio Autostrade Siciliane. I sindacati interessati sono OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL.
Sciopero 09 dicembre 2025
Nella città di Roma è previsto uno sciopero di 24 ore che interessa il settore trasporto pubblico locale. Coinvolto il personale della Soc. ATAC. Indetto dai sindacati OSR SUL.
In Italia è previsto uno sciopero di 48 ore, dalle 15.00 del 09/12 alle 14.59 dell’11/12 nel settore marittimo. Sono coinvolti il personale marittimo e amministrativo delle società di navigazione Tirrenia CIN e Moby, promosso dai sindacati FEDERMAR-CISAL/UGL MARE/USB.
Sciopero 12 dicembre 2025
In Italia si svolge uno sciopero generale di tutte le categorie dei settori pubblici e privati, inclusi appalti e strumentali, che coinvolge anche il settore ferroviario dalle 00.01 alle 21.00. Indetto dal sindacato CGIL.
Nella regione Veneto è previsto uno sciopero nel settore ferroviario dalle 9.01 alle 17.00 che coinvolge il personale della Soc. RFI Manutenzione Infrastrutture Unità Territoriale Sud e Nord DOIT Verona, indetto dalle sigle OSR ORSA FERROVIE/SLM-FAST-CONFSAL.
Sciopero 17 dicembre 2025
In Italia è programmato uno sciopero nazionale del settore aereo dalle 13.00 alle 17.00. Sono coinvolti il personale Soc. ENAV ACC Roma (RSA FILT-CGIL/UGL-TA/FAST-CONFSAL-AV), il personale delle aziende di handling associate Assohandlers negli scali aeroportuali italiani (FLAI TRASPORTI E SERVIZI), il personale Soc. Vueling (UILT-UIL) e il personale navigante Soc. Vueling Airlines (USB LAVORO PRIVATO), assistenti di volo (RSA FILT-CGIL/ANPAC), personale di terra delle Soc. Air France e KLM (FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA), e personale Soc. ITA Airways (FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL T.A./ANPAC/ANP).
Sciopero 22 dicembre 2025
In Italia dalle 00.00 del 22 dicembre alle 24.00 del 24 dicembre è previsto uno sciopero di 72 ore nel settore trasporto merci, che coinvolge il personale viaggiante dipendente della Soc. Number 1 Logistic Group. Indetto da FAO COBAS.
Fonte: Mit